Doğu'da 4 ilde sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklığının mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece azaldığı Doğu Anadolu'da 4 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Erzurum
, Erzincan
, Kars
ve Ardahan
çevreleri zamanla çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Sıcaklıklar yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece arasında azalacağı bölgede rüzgar batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İl il sıcaklıklar;
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Kars'ta 3, Ağrı'da 6, Iğdır'da 10, Erzincan'da 6, Ardahan'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum 19, Kars 21, Ağrı'da 26, Iğdır 31, Erzincan'da 23, Ardahan'da 16 derece olacak. - ERZİNCAN