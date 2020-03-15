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Doğu'da 4 ilde "zirai don" uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde zirai don uyarısında bulunuldu.

15.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:06
Doğu'da 4 ilde
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15-20 Mart arasında Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan 'da don olayının etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların don olayına karşı gerekli tedbir alması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel

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