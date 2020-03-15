Doğu'da 4 ilde "zirai don" uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde zirai don uyarısında bulunuldu.
15.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:06
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ilde zirai don uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15-20 Mart arasında Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan 'da don olayının etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların don olayına karşı gerekli tedbir alması istendi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 15-20 Mart arasında Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan 'da don olayının etkili olacağı belirtildi.
Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların don olayına karşı gerekli tedbir alması istendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Güncel
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