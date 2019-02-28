Doğu'da 6 İlde Bin 500 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi
'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ilde bin 500 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede önceki akşam başlayan ve halen devam eden kar yağışı, Erzurum
, Ağrı
, Erzincan
, Tunceli
, Iğdır
, Kars
ve Ardahan
'da hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi sonucu Erzurum'da 737 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar kalınlığının 38 santimetre olduğu kent merkezinde yol ve kaldırımları temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.
Ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için de çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ağrı
Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı sonrası 351 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmalarına başladığı kaydedildi.
Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanındaki yolların şu an itibarıyla açık olduğu ancak kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin yollarda kar temizleme, tuzlama ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, sürücülerden, ekiplerin daha sağlıklı çalışma yapabilmesi için zorunlu olmaması durumunda trafiğe çıkmaması istendi.
Ağrı Belediyesi ekipleri de yağış sonrası cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.
Bazı esnaf, dükkanlarının önündeki karları temizleyerek güne başladı. Bazı sürücüler de araçlarının üzerindeki karları temizledi.
Erzincan
Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve tipi sonucu merkez ile Çayırlı
, İliç
, Kemah
, Kemaliye
, Otlukbeli
, Refahiye
, Tercan
ve Üzümlü
ilçelerinde toplam 160 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Yolları açmak için 12 ekip, 8 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 4 kepçe ve kar makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli
Tunceli genelinde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, köy yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Iğdır
Iğdır'da etkisini sürdüren kar yağışı sonucu 52 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma yürütüyor.
Kars
Kars'ın Akyaka
, Arpaçay
, Digor
, Sarıkamış
ve Susuz
ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ardahan
Ardahan ile ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Ardahan- Şavşat
, Ardahan- Posof
ve Çıldır-Aktaş yollarında buzlanma meydana geldi.
Yetkililer, ağır tonajlı araçların yola zincirsiz çıkarılmamasını istedi.
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Kaynak: AA