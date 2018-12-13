Doğu'da 844 Köy Yolu Kardan Kapalı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:26



13 Aralık 2018 Perşembe 11:26

Doğu Anadolu Bölgesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 844 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi.Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş'ta kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve özellikle yüksek kesimlerde yaşanan tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Doyumlu köyünde hayvan yüklü kamyonet yoğun kar yağışı sebebiyle yolda mahsur kaldı. Şoförün ve hayvanların imdadına Susuz Özel İdaresi ekipleri yetişti. Halat yardımıyla kara saplanan kamyon kurtarıldı. Kamyon sürücüsü daha sonra ekiplerin gözetiminde Doyumlu köyüne ulaştırıldı.Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 844, Muş'ta 110, Ağrı'da 80, Erzincan'da 65, Kars'ta 26, Ardahan'da 7 olmak üzere toplam 288 mahalle ve köy yolunun merkezlerle olan bağlantı kesildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Özel İdaresi ekipleri kapanan mahalle ile köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, bugün sabah saatlerinde Erzurum'un güney ve güney doğusu kar yağışlı, öğle saatlerine kadar Iğdır çevreleri yağmurlu, Kars, Ağrıve Ardahan çevrelerinin ise kar yağışlı geçeceği tahmin edildiğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğini açıklayan meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.