05.07.2019 09:26
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Doğu'da aralıklı sağanak yağış bekleniliyor

Doğu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bölgede aralıklı gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzurum ve kuzey kesimleri, öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum, Kars ve Ardahan genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Erzurum'da 13, Ağrı'da 12, Erzincan'da 18, Tunceli 14 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 29, Iğdır'da 34, Erzincan'da 31, Ağrı'da 28, Erzurum'da 25, Kars'ta 25, Ardahan'da ise 23 derece olması bekleniyor. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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