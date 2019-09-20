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Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi

Van'ın Erciş ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde besiciler, küçükbaş hayvanlarını tozlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştırıyor.

20.09.2019 10:52Doğu'da besicilerin zorlu mesaisi
Van'ın Erciş ve Bitlis'in Adilcevaz ilçelerinde besiciler, küçükbaş hayvanlarını tozlu yolculuğun ardından yaylalara ulaştırıyor.
Erciş'te Kasımbağı Mahallesi'nde sabah erken saatte yola çıkan besiciler, tozlu ve kıraç yolları aştıktan sonra sürülerini yaylalara götürüyor.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.
Gün boyunca yaylalarda otlatılan sürüler akşam saatlerinde tekrar yerleşim yerlerine yakın yerlere indiriliyor.
Besici Orhan Emen, yaptığı açıklamada, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.
Hayvanlardan elde ettikleri süt, peynir ve yoğurdu çevre il ve ilçelere sattıklarını anlatan Emen, "Hayvanlarımız gece Süphan Dağı eteklerinde kalıyor. Bazen sağmak için de köy yakınına getiriyoruz. Tozlu yollardan götürdüğümüz için yorucu oluyor." dedi.

Adilcevaz, Bitlis, Van, Güncel

Kaynak: AA

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