Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Doğu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı - Haberler

Doğu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısında bulunuldu.

22.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:48
Doğu'da buzlanma, don ve çığ uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesindeki bazı iller için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Erzincan ve Ağrı'da 1, Tunceli'de 0, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 4, Erzurum ve Ardahan 'da 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli ve Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 9, Erzurum ve Kars'ta 8 ve Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek, vatandaşların yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Erzincan, Ardahan, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda Haberler
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden delindi! Yaşlılar sokaklarda
Erzurum’dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem Haberler
Erzurum'dan yaşlıların evden çıkmaması için alkış toplayan önlem
Cumhurbaşkanlığı, ’En az virüs kadar tehlikeli’ deyip uyardı: Yapmayın Haberler
Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
’Evden çıkmayın’ uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haberler
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
’Evde kalın’ uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti Haberler
"Evde kalın" uyarıları kar etmedi! Balıkçılar tarihi köprüye akın etti
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye’nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Haberler
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Haberler
Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor Haberler
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Afyonkarahisar'da patates ekim sezonu başladı - Haber Hırvatistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem - Haber Koronavirüs endişesi nedeniyle 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını belediye ekipleri karşılıyor - Haber Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber İHH, koronavirüs nedeniyle ramazan yardımlarına erken başlayacak - Haber Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak - Haberler Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk kez çiğnendi! Yaşlılar tekrardan sokaklarda - Haber Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı - Haber
Loading