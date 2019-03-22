Doğu'da Buzlanma ve Çığ Uyarısı Yapıldı

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile pus, yer yer sis beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bölgede gerçekleşen en düşük sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Van'da 2, Muş'ta 1, Bitlis'te 6 ve Hakkari'de 2 derece ölçüldü.Günün en yüksek sıcaklığı Van'da 7, Bitlis'te 5, Hakkari'de 8, Muş'ta 9 derece olacak.Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.Bölge genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.