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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis uyarısında bulundu.

11.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:29Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte ve çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da eksi 7, Iğdır'da eksi 3, Erzurum'da eksi 13, Kars'ta eksi 21, Ardahan'da eksi 11, Ağrı'da eksi 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan ve Iğdır'da 5, Ağrı'da eksi 5, Kars'ta eksi 3, Ardahan'da eksi 4, Erzurum'da eksi 2 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum Tekman'da sıfırın altında 22 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 7,5 derece oldu.

Meteorolojik uyarı

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Sis Uyarısı

Erzurum ve Erzincan çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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