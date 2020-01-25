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Doğu'da buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bulundu.

25.01.2020 08:37 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:42Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli buzlanma ve don olayı bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıkların 1 ila 2 derece artacağı bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.00'dan başlayarak, 26 Ocak 2020 tarihinde saat 10.00'a kadar bölge genelinde, kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı sebebiyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve soğuk ısırması gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı 'da eksi 4, Iğdır'da eksi 6, Erzurum'da eksi 10, Kars'ta eksi 12, Ardahan'da eksi 14, Ağrı'da eksi 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 4, Iğdır'da 3, Ağrı'da eksi 7, Kars'ta eksi 3, Ardahan'da eksi 2, Erzurum'da eksi 4 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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