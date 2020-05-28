Doğu’da camiler cuma namazına hazırlanıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Tunceli ve Kars'taki camiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazı için hazırlanıyor.

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı kılınacak alanlar belirlendi.

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alanlarda kılınacak cuma namazı için cemaatin kendi seccadelerini getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uyması istendi.

Hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınacak cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthanelerin de kapalı olması nedeniyle vatandaşların evlerinde abdest alıp cuma namazına gitmeleri gerekiyor.

Görevlilerce özellikle alınacak tedbirlere yönelik başlatılan hazırlıkların sürdüğü bölgede, camiler öğle ve ikindi namazlarında kılınacak namazlar için dezenfekte edildi.

Ağrı'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde 176 caminin bahçesinde cuma namazı kılınacak.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, camilerdeki dezenfekte işlemlerinin devam ettiğini ve cuma namazına kadar tamamlanacağını söyledi.

Evlerde ya da iş yerinde abdest alınması gerektiğini belirten Topçu, "Öğle ve ikindi vakit namazları maske takılıp ve sosyal mesafeye dikkat edilerek cami içerisinde cemaatle kılınacak." diye konuştu.