Doğu'da camiler cuma namazına hazırlanıyor

Erzincan'da Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 84 cami, park ve meydanda cuma namazı kılınacak.

28.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:44

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren ara verilen cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının tüm camilerde, cuma namazlarının ise 84 noktada kılınacağı kentte, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe ayarlamaları yapılıyor.

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, AA muharibine yaptığı açıklamada, kent genelinde 84 yerde cuma namazı kılınacağını söyledi.

Öğle ve ikindi namazlarının camilerde kılınacağını anlatan Çetin, şunları belirtti:
"İlimizde avlusu olup cemaati almaya yeterli olan tüm camilerimizde cuma namazı kılınabilecek. Bunun dışında Terzibaba Camisi'nin kıble istikametindeki alanda, Piri Sami Türbe Cami'mizin avlusunda, Ordu Caddesi üzerindeki Kulem Park'ta, Erzincan Belediyesi batı kısmındaki Atatürk Park alanı gibi 84 noktada cuma namazı kılınabilecek. Camilerde cuma namazı sonrası devam edecek öğlen ve ikindi namazlarının kılınabilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Hocalarımız şimdiden camilerimizde öğlen ve ikindi vakitlerinde namaz kılınması için sosyal mesafe dezenfekte ve temizlik işlemlerini yürütüyorlar."

Doğu’da camiler cuma namazına hazırlanıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Emin Çetin, Erzincan, Güncel, Haber

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