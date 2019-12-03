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Doğu'da dondurucu soğuklar

Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

03.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:36Doğu'da dondurucu soğuklar
, ve 'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle araçların camları ile ara sokaklardaki yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.
saatlerinde buzlu yollardan geçen araçlarda sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kaldırımlarda ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Ağrı
Ağrı'da ise soğuk hava besicileri olumsuz etkiledi.
Yayla ve meraların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, besiciler ahırlarda beslediği hayvanlarına kış için hazırladıkları yemlerden vermeye başladı.
Bölükbaşı köyünde çiftçilik yapan Doğan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvancılıkla uğraştıklarını ve kış boyunca hayvanlarını besleyip yaza çıkaracaklarını belirtti.
Köylerde kışın yaşamın daha zor olduğunu ve hayvanlara bakmak zorunda olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
"Çilemiz başladı ve 6 ay boyunca bu çileyi çekeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Köyde ulaşım sıkıntısı yok. Şehir merkezine yakın olduğumuz için yollar hemen açılıyor. Soğuk kış şartları her yerde insanı etkiler ama köyde daha zor oluyor. Hayvanlar içeride olduğu için dışarıya çıkaramıyoruz. Onlar için saman dolduruyoruz."
Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlar buzla kaplandı.
Ardahan
Ardahan'da da dışarıda çalışan işçiler, soğuklar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Açık alanda çalışan işçiler, soğuk havaya rağmen büyük emeklerle sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor.
Karagöl Mahallesi'ndeki inşaat ustaları, yüksek noktada vinç üzerinde iş yaparken bir yandan da tenekede ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
İnşaat ustası Osman Öz, son günlerde Ardahan'da havaların iyice soğuduğunu belirterek, "Biz de çareye böyle bulduk. Tenekede yaktığımız ateşle ısınıyoruz. Hem işimizi yapıyoruz hem de ısınmaya çalışıyoruz." dedi.

Ardahan, Erzurum, Sabah, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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