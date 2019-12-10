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Doğu'da dondurucu soğuklar

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

10.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:31Doğu'da dondurucu soğuklar
, ve 'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının gündüzleri de zaman zaman sıfırın altına düşmeye başladığı Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle çeşmeler buz tuttu, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Dondurcu soğuklar nedeniyle kaldırım ve yolların buzla kaplandığı kentte, araç sürücüleri ve vatandaşlar ilerlemekte zorlandı.
Gece saatlerinde sisin de etkisini gösterdiği kentte soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin yüzeyinde oluşan kırağı güzel görüntüler oluşturdu.
Ardahan
Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.
Bazı iş yerlerin camlarının buzla kaplandığı kentte, birçok esnaf yem bulmakta güçlük çeken kuşlar için dükkanlarının önündeki kaldırımlara yem bıraktı.
Soğuklar nedeniyle Kura Nehri mevkisindeki ağaç ve yapraklar kırağı tuttu, bazı çeşmeler buz tuttu.
Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Ev, iş yeri ve arabaların camlarının buz tuttuğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Çocuklar ise soğuk havaya aldırmadan yollarda kızak kaymanın keyfini çıkardı.
Beyaz örtüyle kaplanan sarıçam ormanları ile Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.

Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

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