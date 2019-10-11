Haberler » Güncel » Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

11.10.2019 11:35Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 1, Ardahan ve Ağrı'da 3, Erzincan'da 6, Erzurum'da 7, Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 29, Erzincan'da 27, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 2,2 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemah'ta 29,4 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Kemah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:10 ESOGÜ'de düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi'ne büyük katılım
12:10 Rektör Prof. Dr. Akın Levent'ten "Barış Pınarı Harekatına" destek mesajı
12:15 Kaleiçi old town festivali başladı
12:14 Ulucami'de Mehmetçik için zafer duası
12:14 Antalya kaleiçi old town festivali başladı
12:08 Erciyes Teknopark'tan 2. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması ile ilgili bilgilendirme toplantısı
12:08 Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
11.10.2019 12:16:10