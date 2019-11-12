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Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde ölçüldü.

12.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:24Doğu'da en yüksek hava sıcaklığı Erzincan'da ölçüldü
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu'da en yüksek sıcaklık 'ın ilçesinde ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da sıfır, Kars ve Ardahan'da eksi 8, Ağrı'da eksi 7, 'da eksi 3, Iğdır'da eksi 3 derece olarak ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzincan'da 17, Iğdır'da 18, Ağrı'da 16, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 14 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzurum'un Tekman ilçesi Hacı Ömer köyünde eksi 9,5 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Erzincan Kemah'ta 18,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Erzurum, Kemah, Güncel

Kaynak: İHA

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