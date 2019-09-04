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Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemah'ta 32,5 derece ölçüldü

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde 32,5 derece olarak kaydedildi.

04.09.2019 09:41 Doğu'da en yüksek sıcaklık Kemah'ta 32,5 derece ölçüldü
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrederken en yüksek sıcaklık Erzincan'ın Kemah ilçesinde 32,5 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 11, Ardahan'da 5, Kars'ta 7, Ağrı'da 10, Iğdır, Tunceli ve Erzincan'da 14 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 30, Tunceli'de 29, Ardahan'da 23, Erzurum'da 26, Kars'ta 24, Ağrı'da 27, Iğdır'da 29 derece.

Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Ardahan Göle'de 0, 9 en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah'ta 32,5 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Kemah, Güncel

Kaynak: İHA

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