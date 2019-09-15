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Doğu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

15.09.2019 11:20Doğu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Gök gürültülü sağanağın Erzurum ve Erzincan'da sabah, diğer illerde ise öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 3, Ağrı'da 6, Kars'ta 7, Erzurum'da 9, Iğdır'da 11, Tunceli'de 15 ve Erzincan'da 17 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 28, Iğdır'da 27, Ağrı'da 24, Erzincan'da 22, Ardahan ve Kars'ta 20, Erzurum'da 18 derece kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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