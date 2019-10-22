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Doğu'da gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

22.10.2019 10:12Doğu'da gök gürültülü sağanak uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 3, Kars'ta 5, Ağrı'da 7, Erzurum'da 8, Iğdır ve Tunceli'de 9, Erzincan'da 10 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 22, Erzincan'da 20, Iğdır'da 19, Ardahan'da 17, Ağrı'da 16, Erzurum ve Kars'ta 15 derece olacağı tahmin ediliyor.

Erzincan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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