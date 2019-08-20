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Doğu'da hava durumu

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

20.08.2019 11:15 Doğu'da hava durumu
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 14, Ağrı'da 16, Kars'ta 15, Erzincan ve Ardahan'da 12, Tunceli'de 13 ve Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Erzurum ve Ardahan'da 30, Kars'ta 31, Erzincan ve Tunceli'de 34, Ağrı'da 35 ve Iğdır'da 36 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Erzincan Otlukbeli'de 8,0 en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 37,8 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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