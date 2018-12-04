Doğu'da Hava Sıcaklığı 2-4 Derece Düşecek

04 Aralık 2018 Salı 10:22



04 Aralık 2018 Salı 10:22

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde hava sıcaklığının 2-4 derece düşeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceği öngörülüyor.Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis ve yer yer pus hadisesi görülmesi beklenen bölgede, hava sıcaklığının yağış ile 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.Bölgede en düşük hava sıcaklığı Bitlis'te 0, Muş'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Van'da 1 ve Hakkari'de 5 derece ölçüldü.Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 9, Muş'ta 8, Bitlis'de 7 ve Hakkari'de 3 derece olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.Van Gölü'nde havanın çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.