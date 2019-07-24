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Doğu'da hava sıcaklığı artıyor

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

24.07.2019 09:23 Doğu'da hava sıcaklığı artıyor
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da 14, Kars'ta 13, Ardahan'da 13, Erzincan ve Tunceli'de 18, Iğdır'da 23 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Kars ve Erzurum'da 30, Tunceli'de 36, Ağrı'da 33, Erzincan'da 35 ve Ardahan'da 26 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Güncel

Kaynak: İHA

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