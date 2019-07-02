02.07.2019 09:09
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Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor

Doğu

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan 'da 6, Kars'ta 5, Erzincan 'da 15, Erzurum 'da 8, Ağrı'da 8, Tunceli 'de 9 ve Iğdır 'da 15 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 34, Ardahan'da 24, Erzurum'da 27, Kars'ta 18, Ağrı'da 28, Tunceli'de 29, Iğdır'da 31 derece. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Erzincan , Sabah , Güncel

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