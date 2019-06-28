28.06.2019 09:28
Haberler » Güncel » Haber

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Doğu

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmede, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum , Erzincan 'ın doğusu, Kars , Ağrı , Iğdır ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı'da 13, Erzurum'da 13, Erzincan'da 19, Tunceli 'de 12 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24, Tunceli'de 31 derece olacak.

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle 'de 6,7, en yüksek sıcaklık ise Erzincan Kemah 'ta 36,4 derece oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Kars , Erzurum , Ardahan , Erzincan , Güncel

Son Dakika Haberleri
10:11 Başkan Yavaş'a, Büyükelçi ziyaretleri
10:10 Otomobile "havai fişek" mekanizması yaparak trafikte terör estirdiler
10:10 Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada
10:10 HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa Van'da
10:09 Trump'ın G-20 gündemine ikili ticari ilişkiler ve İran damga vurdu
10:09 Malatya'daki silahlı saldırı
10:08 15 metre yüksekliğindeki minareyi tek başına hilti ile kırdı