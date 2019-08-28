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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek

Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredecek.

28.08.2019 09:08 Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek
Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 11, Kars'ta 9, Ağrı'da 12, Iğdır'da 19, Erzincan'da 17, Ardahan'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 27, Kars'ta 28, Ağrı'da 30, Iğdır'da 32, Erzincan'da 32, Ardahan'da 24 derece olacak. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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