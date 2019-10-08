Haberler » Güncel » Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

08.10.2019 09:46Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Ağrı'da 5, Ardahan'da 8, Erzurum'da 9, Iğdır'da 10, Erzincan'da 13 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum ve Ardahan'da 21, Kars'ta 22 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ağrı Doğubayazıt'ta 2,3 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Iğdır Aralık'ta 27,9 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Iğdır, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:31 Resulayn'da teröristler kazdıkları tünelleri betonla güçlendiriyor
15:30 Amerika'dan sonra İngiltere de Suriye'den geri çekilecek
15:30 Emine Erdoğan, Damat Ali Paşa Türbesini ziyaret etti
15:30 Karaman'da Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı
15:30 Şizofreni hastaları ve aileleri hastalıktan çok damgalamadan zarar görüyor
15:30 Risk oluşturan ağaçlar "sonik tomografi" ile tespit ediliyor
15:30 Emine Bulut'un katil zanlısı yarın hakim karşısına çıkıyor