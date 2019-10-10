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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

10.10.2019 09:24Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 1, Kars'ta 3, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan ve Iğdır'da 10 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 27, Erzincan'da 29, Ağrı'da 25, Erzurum ve Ardahan'da 22, Kars'ta 23 derece olacak.

Öte yandan bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan Göle'de eksi 2,8 derece, bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık Iğdır Aralık'ta 29,1 derece oldu. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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