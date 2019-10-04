Haberler » Güncel » Haber

Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

04.10.2019 09:25Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 6, Kars ve Ağrı'da 5, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de 13, Ardahan'da 2 derece.
Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 28, Ağrı'da 25, Erzincan'da 29, Tunceli'de 27, Kars'ta 22, Ardahan'da 20, Erzurum'da 23 derece olacak.
(İHA)

Ardahan, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:05 9 yaşındaki çocuk mezarlıkta intihar etti
17:05 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
17:05 Nevşehir'de Hayvan Kasabası hizmete açılıyor
17:05 Sopalı otopark kavgası kameralara yansıdı
17:04 Şanlıurfa'da ahır yangını
17:04 Tokat'ta Uluslararası İşletme ve Ekonomi Konferansı
17:04 Nijerya'da iki yolcu otobüsü çarpıştı: 21 ölü