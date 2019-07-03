03.07.2019 09:52
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Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek

Doğu

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzincan'da 14, Erzurum ve Ağrı'da 11, Tunceli'de 12 ve Iğdır'da 18 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Erzincan'da 34, Ardahan'da 26, Erzurum'da 27, Kars'ta 25, Ağrı'da 29, Tunceli'de 30, Iğdır'da 33 derece. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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