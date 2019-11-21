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Doğu'da havalar soğuyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Kars ve Ardahan'da ölçüldü.

21.11.2019 09:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:12Doğu'da havalar soğuyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle ve 'da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus görülmesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Iğdır, Erzincan ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 11, Ardahan ve Kars'ta 12 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıklarının, Erzincan'da 12, Iğdır'da 11, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 9, Ardahan'da 7 olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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