Doğu'da Kar Etkili Olacak

30 Kasım 2018 Cuma 10:13



30 Kasım 2018 Cuma 10:13

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Iğdır, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi beklenen bölgede Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar; Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağacak.Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli ve Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Ardahan'da 3, Kars'ta 2, Erzurum ve Ağrı'da 1 derece ölçüldü.Günün en yüksek hava sıcaklığının ise Erzincan'da 12, Iğdır'da 11, Ağrı ve Tunceli'de 9, Erzurum'da 7, Ardahan'da 6, Kars'ta 5 derece olması öngörülüyor.Bir süredir özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülen bölgedeki kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken'de kar kalınlığı 23, Sarıkamış'taki Cıbıltepe'de 19 santimetre ölçüldü.Bölgede rüzgarın da güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Sarıkamış'ta kar yağışı başladıKars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava, sabahın erken saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Ülkedeki en yüksek yerleşim merkezlerinden olan ilçede sabah saatlerde okula giden öğrenciler okullarına giderken kar yağışı nedeniyle güçlük yaşadı.Sarıçam ormanlarının beyaza büründüğü ilçenin İnönü Mahallesi'ndeki bir evin çatısında dolaşan tilki de dikkati çekti.