Doğu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava

Kar
yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi
'nde, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan
'da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 4 gündür bazı illerinde kar yağışı etkili olan bölgede, hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah
saatlerinde Erzincan
ve Erzurum
çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların Iğdır
ve çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 1, Erzincan
'da 3, Tunceli
'de 5, Ağrı
, Erzurum
ve Kars
'ta 10, Ardahan
'da 18 derece ölçüldü.
Günün en yüksek hava sıcaklığı, Iğdır ve Tunceli
'de 3, Erzincan
'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1, Erzurum'da 3, Kars'ta 4, Ardahan'da 5 derece öngörülüyor.
Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı, Erzurum'da 7 santimetreye ulaşırken kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken
'de 63, Kars Sarıkamış
'ta 64, Erzincan Ergan'da 41 santimetre olarak ölçüldü.
Yetkililer, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda dikkatli olunmasını istedi.
Doğu Anadolu Bölgesi,Ardahan,Kar
14 Aralık 2018 Cuma 09:52