Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yollar ve kaldırımlarda buz oluştu. Bazı dükkanların camlarının buz tuttuğu kentte, özellikle Kura Nehri kıyısındaki ağaçlar karağı ile kaplandı.Erken saatte dışarı çıkmak zorunda kalanlar zorlandı.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul Kaptanpaşa Mahallesi Hal Caddesinde kar yağışından sonra yem bulmakta güçlük çeken güvercinlere yem verdi.Arabul, AA muhabirine yaptığı açıklamada bundan Ardahan'da artık kış mevsiminin hakim olacağını belirterek, "Buradan vatandaşa çağrım, kendimiz gibi hayvanları da düşünelim. Etobur ve otobur hayvanlara kış boyunca ne kadar yardımcı olur ve destek çıkarsan çevremize ve doğamıza o kadar değer vermiş oluruz." dedi.AğrıAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan kar yağışıyla kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışmasını sürdürüyor.Doğubayazıt Özel İdare ekipleri, özellikle 2 bin 250 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü çevresinde yer alan köy grup yolları ile kış aylarının çetin geçtiği Eskisu, Aktarla, Bezirhane, Sarıbıyık, Örmeli köyleri ve Samanlı ve Çay mezralarının ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediyor.İş makinesi operatörü Fecri Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki köylerde kış şartlarının çetin geçtiğini söyledi.Balık Gölü çevresindeki köy ve mezraların ilçe merkezine 60 ila 70 kilometre uzaklıkta yer aldıklarını anlatan Bayram, "Şu an Türkiye'nin en yüksek göllerinden Balık Gölü çevresinde karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgede yaklaşık sekizi dokuz köyümüz var. Kış şartları da yılın 6 ayı çetin geçiyor, özellikle yaşanabilecek acil vakalara karşı bu yolları sürekli olarak açık tutmaya çalışıyoruz. Karla mücadele çalışmamız iki gündür aralıksız devam ediyor." diye konuştu.Örmeli köyü muhtarı Metin Salman da Özel İdare ekiplerinin kardan kapanan köy yollarını açmak için özverili bir şekilde çalıştığını ifade ederek, "Kış mevsimi her yıl köyümüzde zor geçiyor fakat her aradığımızda Özel İdare ekipleri kısa sürede geliyor ve yolu açıyor, çok teşekkür ederiz." dedi.KarsKars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.