Haberler » Güncel » Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS - Haber

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS

Karla bürünmüş ormanlardan görüntüler Sarıkamış kent merkezinde kar manzaraları Binaların çatısındaki buz sarkıtları ve güvercinler Yiyecek arayan tilki Kars'ta yoğun sis etkili oluyorKARS - Kars'ta etkili olan yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

30.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:59
Karla bürünmüş ormanlardan görüntüler
kent merkezinde kar manzaraları
Binaların çatısındaki buz sarkıtları ve güvercinler
Yiyecek arayan tilki 'ta yoğun sis etkili oluyor
KARS - Kars'ta etkili olan yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kentte dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Sis nedeniyle hava ulaşımı da olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlana AnadoluJeti'in THY 7300 sayılı seferi iptal edildi. İstanbul'dan Kars'a saat 10.50'de yapılması planlanan Pegasus'un PC 2590 sefer sayılı uçakta sis nedeniyle ilerleyen saatlere ertelendi.
Bu arada sis nedeniyle tarihi Kars Kalesi ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.
Kentte yoğun sis etkisini sürdürüyor.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 70 santimetreye ulaştı. Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlar araçlarının üzerini, evlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Aç kalan bir tilkinin karlı meralarda yiyecek araması dikkat çekti.
Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS

Sarıkamış, Sabah, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:58   Aydın'da otomobilin hava filtresine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haber
12:58   FETÖ'ye bir yılda 6 bin 831 dava - Haber
12:58   Yurdun batısından gelip doğusundaki çocukları oyuncaklarla sevindirdiler - AĞRI - Haber
12:56   Yaya geçidinden geçen 5 yaşındaki çocuk ölümden böyle kurtuldu - Haber
12:52   Çanakkale'de şiddetli fırtına apartmanın çatısını uçurdu - Haber
12:23   Son Dakika: İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
30.12.2019 12:58:57