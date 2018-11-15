Doğu'da Kış

15 Kasım 2018 Perşembe 15:08



15 Kasım 2018 Perşembe 15:08

Muş'ta kardan kapanan 32 köy yolunu açma çalışmaları sürdürülüyor.Muş'ta iki gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle il genelinde 32 köyün yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Üçevler Çavuştepe mevkisinde 15 personel ve 22 iş makinesi ile köy yollarını açmaya başlayan ekipler, kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye ulaştığı yerlerde ilerlemekte güçlük çekti.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu:"Merkezdeki 16, Varto ilçesinde 12, Korkut ilçesinde 3 ve Bulanık ilçesinde 1 köyümüzün yolunun kapalı olduğu bilgisi geldi. Yüksek yerlerde yollarımız fırtına nedeniyle kapanıyor ve iş makinelerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Eğer kar yağışı yüksek yerlerde devam ederse ekiplerimize takviye yapacağız." dedi.