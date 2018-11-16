Doğu'da Kış

16 Kasım 2018 Cuma 11:02



16 Kasım 2018 Cuma 11:02

Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 37 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklama, kentte dün etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki 5 köy yolunun ulaşıma kapandığını anımsattı.Aydoğdu, "Kapanan yerleşim birimlerinin yolunu açmak için hummalı çalışma yürüttük. Ekiplerimizce yapılan karla mücadele sonucu dün kardan kapanan 5 köyümüzün yolunu ulaşıma açtık." dedi.Muş'ta kardan kapanan 32 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili kar yağışından dün 32 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.Ekiplerce yapılan çalışmaların ardından kapanan yerleşim birimlerinin yolunun ulaşıma açıldığını ifade eden Yentür, "Şu anda bütün köy yolları ulaşıma açık ve herhangi bir sıkıntımız yok. Olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerimiz hazır bekliyor." diye konuştu.