Doğu'da Kış

Muş
'ta bazı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Kentte yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, bazı yerleşim yerlerini beyaza bürüdü.
Çengili köyünde etkisini gösteren yağış sonrası kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi buldu.
Vatandaşlar evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken besiciler de hayvanları için ahırlara ot taşıdı.
Muhtar Alaattin Yöndem, bazı yerleşim yerlerinin sonbahar güzelliklerini yaşadığını, yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde de havaların iyice soğuda anlattı.
Hayvanlara kar üstünde yem verdiklerini anlatan Yöndem, "Bu yıl kar 45 gün erken yağdı. Yaklaşık 7 ay süre ile kar esareti altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Üç kilometre uzaklıktaki ova köylerinde koyunlar, doğada otlatılırken, biz hayvanlara karlar içinde yem vermeye başladık." dedi.
Besici Mustafa Umur da kar yağdığı için saman ve otları sırtlarında ya da kızakla taşımak zorunda kaldıklarını söyledi. Kar
yağışının ve soğuk havanın çalışmaları olumsuz etkilediğini anlatan Umur, "Bu yıl ot saman sıkıntımız yok. Yakacak sorunu ise devletimizin verdiği yardım kömürü gideriyoruz. Her evde ortalama 10 ton yakacak tüketiliyor. Çünkü 7 ay süre ile soba yakmak zorundayız. Kışın soğuk ve rüzgar etkili olmasın diye yakacaktan tasarruf etmek amacıyla kapı ve pencerelerimize naylon branda ile kapattık." diye konuştu.
Muş,Kar