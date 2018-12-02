Doğu'da Kış

02 Aralık 2018 Pazar 11:00



02 Aralık 2018 Pazar 11:00

Hakkari'de kar nedeniyle 24 köy ve 59 mezraya ulaşım sağlanamıyor.Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 9 köy, 21 mezra ile Yüksekova ilçesinde 15 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 24 köy ve 59 mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan Meteoroloji, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri için buzlanma ve don uyarısı yaptı.Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Erkatmış, yaptığı yazılı açıklamada, Bölgede metrekareye 30 kilogramı geçen yağış olmasına rağmen herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığına işaret etti.Bölge genelinde bugün yağış ve herhangi bir önemli meteorolojik hadise beklemediklerini belirten Erkatmış, "Kış mevsimine geçmemizle sık sık karşılaşacağımız, özellikle gece ve sabah saatlerinde yerel olarak görülen sis ve pus hadisesi ile buzlanma ve don olayına karşı ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı vatandaşlarımız dikkatli olsunlar." ifadesini kullandı.Erkatmış, günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Van'da 8, Bitlis'de 6, Muş'ta 9, Hakkari'de ise 7 derece olmasının beklendiğini kaydetti.