Doğu'da Kış

Van
'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle 4 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığı bildirildi. Kar
ve tipinin etkili olduğu Gürpınar
ilçesine bağlı Kırkgeçit bölgesinde yolların kapandığı belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalara başladığı kaydedildi.
Hakkari
Hakkari'de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1 köy ve 5 mezra ile Yüksekova
ilçesindeki 2 köy ve 8 mezranın kapanan yolunun açılması için çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucu 16 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.
Sıcaklıklar mevsim normallerinde
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Hakkari, Bitlis
ve Muş
illerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olması bekleniyor.
Bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, Bitlis ve Muş civarlarının karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı olması öngörülüyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Van'da 1, Muş'ta 2, Bitlis'te 0 ve Hakkari'de sıfırın altında 2 derecede ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 6, Muş'ta 5, Bitlis'te 2 ve Hakkari'de 1 derece olacak. Van Gölü
'nde havanın çok bulutlu ve hafif yağmurlu, rüzgarın doğu ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esmesi bekleniyor.
Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Muş,Bitlis,Hakkari,Van
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:11