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Doğu'da kış

Bitlis ve Muş'ta kar ve soğuk havaya yaşamı olumsuz etkiliyor.

07.01.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:26 Doğu'da kış
ve 'ta kar ve soğuk havaya yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan dolayı il merkezi ve ilçelerde kapanan 162 köy yolundan 159'unun ulaşıma açıldığını belirtti.
Kapalı 3 köy yolunun da kısa sürede açılması için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.
Dondurucu soğuklardan dolayı ağaçların kırağı tuttuğu kentte, sis nedeniyle Bitlis, Tatvan ve Güroymak kara yolunda ise sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı.
Muş'ta ise İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıma açılan köy yollarında genişletme çalışması yürütüyor. Sis nedeniyle sürücülerin ilerlemekte güç anlar yaşadığı Muş-Bitlis kara yolundaki ağaçlar soğuk havadan dolayı kırağı tuttu.

Bitlis, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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