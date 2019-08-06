Haberler» Güncel» Haber

Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında yoğunluk arttı.

06.08.2019 15:25
Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor
Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında yoğunluk arttı.
Ağrı
Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı bakımından önemli illerden Ağrı'da, Kurban Bayramı'na günler kala kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.
Kentten batı illerine kurbanlık sevkiyatı aralıksız sürerken, Ağrı Hayvan Borsası da en yoğun günlerini yaşıyor.
Pazara akın eden vatandaşlar bu yıl uygun fiyata kurbanlık bulabilmenin mutluluğunu yaşarken, besiciler ise günler öncesinden hayvanlarını elden çıkarıyor.
Sabahın erken saatlerinde batı illerine sevkiyat ile besicilerin vatandaşlarla kıran kırana pazarlıklarının yaşandığı borsada, yoğunluk gün boyu devam ediyor.
Bölgede besicilerin tercihi olan simental cinsi boğalar pazarda da ilgi görürken, bugün de yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 4 boğa satışa çıkarıldı.
Hayvan sahipleri satışa çıkardıkları kurbanlıkları satabilmek, vatandaşlar ise uygun fiyata alabilmek için uzun süre pazarlık ediyor.

Kurban Bayramı, Türkiye, Iğdır, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:37   Salça diyarı Kulaca'dan biber salçası ihracatı
16:37   Kurban Bayramı öncesi tedbirler değerlendirildi
16:37   Umur Bugay hayatını kaybetti
16:36   ESENYURT'TA 117 SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKELERİNE UĞURLANDI
16:36   ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİ ARAMA ÇALIŞMALARI 3. GÜNÜNDE
16:36   DHA DIŞ- Köpeğin 'yürüyüş inadı' milyonları güldürdü
16:35   GMİS, TTK ve MTA'DA grev kararını aldı