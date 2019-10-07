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Meteorolojiden uyarı do

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

07.10.2019 10:07Meteorolojiden uyarı do

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtınalı (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 28, Ağrı'da 22, Erzincan'da 25, Kars'ta 20, Ardahan'da 18, Erzurum'da 19 derece olacak.

Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan Refahiye'de 2,4 en yüksek sıcaklık ise Iğdır merkezde 30 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN


Erzincan, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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