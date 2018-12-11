Doğu'da Kuvvetli Yağış ile Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 ilde kuvvetli yağış ile buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayı ile sis ve yer yer pus hadisesi görülebilecek.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğu yönlerinden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına esecek.
Bölgede gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı Van
ve Bitlis
'te 1, Muş
4, Hakkari
'de sıfırın altında 1 derece ölçüldü.
Günün beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 7, Muş'ta 5, Bitlis'te 2 ve Hakkari'de 0 derece olacak. Van Gölü
'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gölün batısı ile zamanla geneli karla karışık yağmur ve gece saatlerinde yoğun kar yağışlı olacak, rüzgar güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3-5 zaman zaman 6 kuvvetinde esecek.
Bölgede sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile rüzgarın kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
Yağışın bugün Muş ve Bitlis çevrelerinde, yarın ise bölge genelinde yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin edildiğinden, muhtemel buzlanma ve don olayı, kuvvetli lodos ile birlikte tipi, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması talep edildi.
Van,Sabah,Doğu Anadolu Bölgesi
11 Aralık 2018 Salı 10:09