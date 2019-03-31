Doğu'da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdi
ORDU - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan ilk seçimde, ülkenin doğu kısmında sandıklar kapandı, oy sayımı başladı. Tüm Türkiye
'de vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı, ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sabah saatlerinde sandık başına koştu. Oy verme işlemi yurdun doğu kısmında saat 07.00'de başlarken, batıda ise saatin 08.00'i göstermesiyle vatandaşlar sandığa koştu. Ülkenin doğusunda sandıklar saat 16.00 itibariyle kapanırken, batı bölgelerde ise sandıklar saat 17.00'yi gösterdiğinde kapanacak. ELAZIĞ - Elazığ
, Tunceli
ve Bingöl
'de oy verme işlemi saat: 16.00 itibariyle tamamlanmasıyla oy sayımına da başlandı. 419 bin 71 seçmeni bulunan Elazığ'da da sabah saat: 07.00 itibariyle bin 654 sandıkta başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar açılarak, oy sayımı başladı. Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirler arasında yer alan Elazığ'da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda kurulan sandıklarda 16.00'a kadar oy kullanma işlemi sürdü. 419 bin 71 seçmenin yer alması nedeniyle kurulan bin 654 sandık açıldı. Açılan sandıklarda oy sayım işlemi başladı. BİNGÖL - Bingöl'de de sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri saat 16.00 itibariyle tamamlandı. 185 bin 419 seçmenin olduğu kentte toplam 777 sandık kuruldu. Genç
ilçesine bağlı Sarmaya köyünde ise kar yağışı nedeniyle kapanan yoldan dolayı 3 saat gecikmeli olarak sandık kurularak, seçimler sorunsuz gerçekleştirildi. TUNCELİ - 67 bin 213 seçmenin bulunduğu Tunceli'de 294 sandık kuruldu.Sabah saat: 07.00'da başlayan oy verme işlemi ise 16.00 itibariyle tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımı başladı. Oy verme işleminin erken başlayıp, erken bittiği 32 il arasında bulunan Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de şuana kadar herhangi bir olumsuzluğunu olmadığı öğrenildi. SİİRT - Siirt
'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim'inde oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımı başladı.
BİTLİS - Bitlis
'te saat 16.00 itibari ile oy kullanma işlemi sona erdi. Saat 07.00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, 207 bin 412 seçmenin olduğu Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 16.00'da sona erdi. 878 sandıkta oy kullanma işleminin sona ermesiyle birlikte oylar önce okullarda daha sonra ise adliyede sayılacak. ŞANLIURFA - Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa
'da oy sayım işlemleri başladı. Toplam 1 milyon 93 bin 515 seçmenin bulunduğu Şanlıurfa'da saat 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibariyle son buldu. Sandıkların kapatılmasıyla birlikte sayım işlemleri başladı. Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde 1 milyon 93 bin 515 seçmen toplam 3 bin 969 sandıkta oy kullandı.
Sabah, Genel
Kaynak: İHA