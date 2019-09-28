Haberler » Güncel » Haber

Doğu'da sağanak yağış uyarısı

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

28.09.2019 10:37Doğu'da sağanak yağış uyarısı
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerden orta, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

İl il sıcaklıklar;

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da 11, Kars'ta 6, Iğdır'da 14, Erzincan ve Tunceli'de 16, Ardahan'da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 18, Kars'ta 19, Ağrı'da 20, Iğdır'da 26, Erzincan'da 25, Tunceli'de 24, Ardahan'da 16 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:48 "çözüm güvenli bölge'de tek bir terörist kalmamasından geçer"
12:47 Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı (drone)
12:47 İstanbul'da deprem anından yeni görüntüleri
12:47 Hatay limak enerji engelsiz koro'dan müzik ziyafeti
12:47 Artvin'de sel; dereler taştı, yollar kapandı
12:46 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği
12:46 Deprem anında telefonla birini aramayın; mesaj atın