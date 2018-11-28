Doğu'da Sıcaklık Artacak

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki 4 ilde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgegenelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bölgede en düşük sıcaklık Van
'da 5, Muş
'ta 4, Bitlis
ve Hakkari
'de 3 derece ölçüldü.
Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 11, Hakkari ve Muş'ta 10, Bitlis'te 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Van Gölü
'nde hava parçalı ve çok bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2-4, öğle saatlerinde 3-5 kuvvetinde esecek.
Muş,Van,Doğu Anadolu Bölgesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:10