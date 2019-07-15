15.07.2019 12:01
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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Doğu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredecek.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 15, Tunceli ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 37, Erzincan'da 31, Ağrı ve Tunceli'de 30, Kars'ta 29, Erzurum ve Ardahan'da 27 derece olacak. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Iğdır, Güncel

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