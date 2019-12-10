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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle Ardahan'da kaydedildi.

10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:48Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceyle 'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 13, Kars'ta 11, 'da 10, 'da 6, Iğdır'da 2 ve Erzincan'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 6, Erzincan'da 5, Kars'ta 3, Ağrı ile Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece olması bekleniyor.
Bölgede etkili yağışların ardından kar kalınlığı ise Erzurum'da 9, Ağrı ve Ardahan'da 3 santimetre oldu.

Yetkililer, bölge genelinde kuvvetli buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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