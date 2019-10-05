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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

05.10.2019 09:40Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinden itibaren az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı; Kars ve Ardahan'da 2, Ağrı'da 5, Erzurum'da 6, Erzincan'da 9, Tunceli'de 10, Iğdır'da 11 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 29, Erzincan ve Iğdır'da 28, Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum ve Ardahan'da 23 derece olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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