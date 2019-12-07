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Doğu'da soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

07.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:36Doğu'da soğuk hava
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceyle 'da ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Gece en düşük hava sıcaklıkları, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve 'da 3, Kars ve 'da 5, Ardahan 11 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkları Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Kars'ta 2, Erzurum ve Ağrı'da 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olması bekleniyor.
Kar yağışının ardından kar kalınlıkları Erzurum'da 12, Ağrı'da 7, Ardahan'da 5, Palandöken Kayak Merkezi'nde 59 santimetre ölçüldü.
Açıklamada Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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